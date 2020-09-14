انطلاق طائرة عراقية ثانية إلى الخرطوم تحمل 12 طنا من المواد الإغاثية

انطلقت صباح اليوم الاثنين طائرة عراقية ثانية إلى العاصمة السودانية الخرطوم تحمل على متنها 12 طنا من المواد الإغاثية.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) أن طائرة الإغاثة العراقية هدفها مساعدة الشعب السوداني الشقيق.

وكانت قد انطلقت أمس الأول السبت من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، الطائرة الأولى التي تضمنت (12) طنا من المواد الطبية العاجلة.

وكان في استقبال الوفد في مطار الخرطوم الدولي، ممثلون عن وزارة الصحة، ومنظمة شؤون النازحين السودانية، والقائم بالأعمال والقنصل وأركان السفارة العراقية في الخرطوم.