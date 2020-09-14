الحزب الحاكم فى اليابان ينتخب يوشيهيدا سوجا خلفا لشينزو آبى

أعلنت السلطات اليابانية، انتخاب الأمين العام للحكومة، يوشيهيدى سوجا، زعيما للحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم فى اليابان، فى تصويت للحزب اليوم الإثنين، ما سيخوله لشغل منصب رئيس الوزراء.





وحصل سوجا على 377 صوتًا، بينما حصل منافسوه - وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية اليابانى السابق فوميو كيشيدا - على 68 و89 صوتًا على التوالي. وكان يوشيهيدا سوجا (71 عامًا) طوال فترة رئاسة الوزراء لآبى، أقرب مستشاريه والمقربين منه وشغل منصب الأمين العام للحكومة - لكنه فضل البقاء فى الخلفية.

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