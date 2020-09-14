بعد مرفأ بيروت.. سماع دوي انفجارات وتصاعد أدخنة كثيفة جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان، في نبأ عاجل لها منذ قليل، سماع دوي انفجارات في قضاء مرجعيون جنوب لبنان وتصاعد الدخان من داخل الجولان المحتل.
وذكرت الوكالة في وقت سابق، أنه سُمِع من داخل مزارع شبعا المحتلة دوي قذائف مدفعية ثقيلة، يتردد صداها حتى قرى العرقوب وحاصبيا.
وأكدت أن لم يعرف أسبابها بعد، لكنها جاءت تزامنا مع تمشيط كثيف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة حول المواقع المعادية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحقق السلطات اللبنانية، في الحريق الذي اندلع الخميس الماضي، بمرفأ بيروت وسط حالة من الرعب والهلع لدى السكان والعاملين بالمناطق المحيطة بالمرفأ.
وأكد المدير العام لمرفأ بيروت أن الحريق حدث في السوق الحرة في مبنى إحدى الشركات التي تستورد زيت القلي وامتد إلى الإطارات المطاطية، مشيرا إلى أنه من المبكر التنبؤ بأسباب الحريق.
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