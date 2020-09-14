رئيس أكبر شركة أدوية في أمريكا يعلن مفاجأة كبيرةعن لقاح كورونا

وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ومقرها نيويورك ، لـ محطة CBS صباح الأحد إنه "متفائل".
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وأضاف أن هناك فرصة بنسبة 60 في المائة أن يعرف علماءه بحلول نهاية أكتوبر المقبل ما إذا كان لقاحهم فعالًا، وأنه بمجرد إعطاء الضوء الأخضر، يمكن إنتاج الجرعات بسرعة.
وتابع: "لدينا فرصة جيدة لأن نعرف ما إذا كان المنتج سيعمل بحلول نهاية أكتوبر المقبل".
وسُئل بورلا عما إذا كان يتعين على الأمريكيين الانتظار حتى عام 2021 للحصول على لقاحهم.
وأجاب: "لا أعرف ما إذا كان عليهم الانتظار حتى عام 2021، لأنه، كما قلت، لدينا فرصة جيدة لمعرفة ما إذا كان المنتج يعمل بحلول نهاية أكتوبر".
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