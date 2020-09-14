(الصحة العالمية) تحذر من زيادة متوقعة في الوفيات بأوروبا بسبب كورونا خلال الخريف

جنيف في 14 سبتمبر /أ ش أ/ دق رئيس الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية "هانز كلوج" ناقوس الخطر إزاء الزيادة المتوقعة في عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال فترة الخريف نتيجة للزيادة الحادة للغاية في عدد الحالات المصابة بهذا الفيروس والتي سجلت منذ عدة أسابيع في بعض الدول الأوروبية خاصة في فرنسا واسبانيا.
وقال "كلوج" - حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم /الاثنين/ - إن منظمة الصحة العالمية تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" في قارة أوروبا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين والتي ستكون "أكثر صعوبة" في مواجهة الوباء، أنه مع تزايد عدد الحالات المسجلة في القارة الأوروبية ستزداد صعوبة الأمر، لافتا إلى أن عدد الوفيات اليومي في الوقت الحالي شبه مستقر.
يذكر أن عدد الحالات في أوروبا ارتفع بشكل حاد منذ عدة أسابيع خاصة في اسبانيا وفرنسا حيث تم تسجيل الجمعة الماضية أكثر من 51 ألف حالة جديدة في 55 دولة بأوروبا، وفقا لبيانات المنظمة.
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