خوفا من الأزمة .. 5 رؤساء حكومة سابقين في بريطانيا يرفضون خطة جونسون للخروج

واعترفت الحكومة بأن مشروع قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة قد ينتهك القانون الدولي، لكنها أصرت على أنه "حاسم" لضمان الوصول غير المقيد للبضائع من أيرلندا الشمالية إلى بقية المملكة المتحدة، وفقا لتقرير نشره موقع "سكاي نيوز" البريطاني
لكن التشريع المقترح أثار عاصفة من الغضب في كل من وستمنستر وبروكسل بشأن خطة منح الوزراء سلطة تغيير العناصر الرئيسية لاتفاقية الانسحاب البريطانية، التي وقعها رئيس الوزراء بوريس جونسون رسميًا في يناير.
وأصبح كاميرون اليوم الاثنين، رابع زعيم سابق لحزب المحافظين - بعد اللورد هوارد والسير جون ميجور وتيريزا ماي - يعبر عن قلقه بشأن خطة جونسون.
وتعني تعليقاته أن رؤساء الوزراء الخمسة السابقين الأحياء، بمن فيهم رئيسا وزراء حزب العمال السابقين توني بلير وجوردون براون وكذلك السير جون وتريزا ماي، قد تحدثوا الآن ضد مقترحات الحكومة.
وقال إن "تمرير قانون برلماني ثم المضي في خرق التزام معاهدة دولية هو آخر شيء يجب أن تفكر فيه.
وأضاف "يجب أن يكون هذا الملاذ الأخير المطلق، لذلك لدي مخاوف بشأن ما يتم اقتراحه".
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