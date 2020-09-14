مقتل ممول داعش في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، مقتل الممول الرئيسي لمعسكرات "داعش" في الرطبة، وإلقاء القبض على قيادي مهم بالتنظيم، خلال إنزال جوي لطيران التحالف الدولي والوحدة التكتيكية الاولى لجهاز مكافحة الارهاب.

وقالت الخلية في بيان إنه بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي مع الوحدة التكتيكية الأولى من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب إنزالا، في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وأضافت أن الإنزال أسفر عن مقتل الممول الرئيسي لمعسكرات داعش في الرطبة.

ولفتت إلى أنه تم إلقاء القبض على قيادي مهم مِن عصابات داعش الأرهابية، مشيرة إلى أن القوة عادت إلى قواعدها بدون حادث.