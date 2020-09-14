سلطنة عُمان تُسَّير رحلات إغاثة جوية إلى السودان

قامت سلطنة عُمان بتسيير رحلات إغاثة جوية صباح الإثنين، إلى جمهورية السودان الشقيقة لمساعدتها إثر الفيضانات التى تعرضت لها مؤخرًا نتيجة الأمطار الغزيرة، وذلك بتوجيهات سامية من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
وجرى تسيير الرحلات الجوية بواسطة طائرات نقل عسكرية من سلاح الجو السلطانى العُمانى، والتى أقلعت تباعًا ابتداءً من صباح اليوم من قاعدة المصنعة الجوية بالسلطنة، وتحمل على متنها مختلف الاحتياجات الإنسانية الضرورية ومواد إغاثية متنوعة، وذلك بالتنسيق والتنظيم مع الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية.
ويأتي تسيير هذه الرحلات فى إطار المساعدات والجهود الإنسانية التى تقدمها السلطنة للدول الشقيقة والصديقة فى الحالات الطارئة والاستثنائية.
كانت سلطنة عُمان قد عبرت فى وقت سابق عن تضامنها الكامل مع السودان لتجاوز محنتها، مُقدمة خالص التعازى والمواساة لحكومة وشعب السودان ولأسر الضحايا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطنة عُمان تُسَّير رحلات إغاثة جوية إلى السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.