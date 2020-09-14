تركيا غارقة في الأحلام ومستمرة في العناد.. هذا ما قاله أوغلو عن عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الإثنين: إن تركيا لا تتوقع مواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب نزاعها مع اليونان في شرق البحر المتوسط، ويأتي ذلك بعد يوم من انسحاب سفينة الأبحاث التركية من المياه المتنازع عليها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب عن دعمه بشكل كامل لـ اليونان وقبرص في نزاعهما مع تركيا، وحذر من فرض عقوبات محتملة إذا لم يبدأ الحوار. ويمكن لزعماء الكتلة اتخاذ القرار في القمة المقرر عقدها يومي 24 و 25 سبتمبر.

ووفقا لـ "رويترز"، كرر أوغلو مزاعمه بأن تركيا منفتحة على المحادثات دون شروط مسبقة، لكنه أضاف أن سفينة الأبحاث الزلزالية "أوروك ريس" ستستأنف عملياتها قريبا بعد أن رست قبالة الساحل الجنوبي لتركيا يوم الأحد.

وقال الوزير التركي لقناة "NTV" التركية، إنه لا يتوقع أن يتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي، الذين وافقوا بالفعل على فرض عقوبات على تركيا، خطوات أخرى الأسبوع المقبل، لكن لا يمكن استبعاد مثل هذه الإجراءات.

وتابع قائلا: "يمكن أن يكون ضد سفينتنا وشركتنا والأفراد. لقد اتخذوا مثل هذه القرارات في الماضي. هل تخلينا عن تصميمنا؟ لا ، لقد زاد تصميمنا".

وتصاعدت التوترات بشأن الادعاءات والمزاعم التي تدفع تركيا ضد اليونان وقبرص - المدعومة من فرنسا - إلى المناطق البحرية التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز الطبيعي.

أجرت عدة دول مناورات بحرية في المنطقة، ولدى تركيا سفن أخرى تبحث عن النفط والغاز قبالة قبرص.

وقد أدى التهديد بفرض عقوبات إلى هبوط الليرة التركية في لمستويات قياسية، مما يعقد تعافي البلاد من الركود الاقتصادي الحاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وألمح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، اليوم الاثنين، في تغريدة له إلى أنه من الممكن إيجاد حل سلمي.

وقال دون الخوض في التفاصيل "يجب ألا تضيع اليونان ودول الاتحاد الأوروبي الفرصة الممنوحة للدبلوماسية ويجب أن تتخذ خطوات متبادلة".

وفي زيارة قصيرة لقبرص يوم السبت ، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الولايات المتحدة لا تزال "قلقة للغاية" بشأن تصرفات تركيا في البحر. ردت أنقرة بأن واشنطن بحاجة إلى أن تكون أكثر حيادية.