نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسجل 57 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 57 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في أدنى مؤشر منذ أسبوع.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن معدل الإصابات اليومي عاود للارتفاع وبلغ 5509 مقابل 5449 في إحصائية أمس.

وبحسب مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، وصلت حصيلة حالات الإصابة إلى مليون و68320، منها 18635 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

وأوضحت السلطات الصحية الروسية، أن إجمالي المتعافين بلغ 878700 بعد تماثل 2475 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 1670985 حالة نشطة.

وفقًا لبيانات المركز، فإن 25,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو تم رصد 696 إصابة و11 وفاة بالفيروس خلال اليوم الماضي مقابل 650 إصابة و14 وفاة في إحصائية الأحد، ما رفع مجموع الحالات إلى 271793 إصابة و4993 وفاة.

ومع تعافي 824 مريضا خلال الساعات الـ24 الأخيرة بلغ إجمالي حالات الشفاء في المدينة 170985.