الحزب الحاكم في اليابان ينتخب يوشيهيدي سوجا رئيسا للوزراء خلفا لـ آبي

أفاد تقرير لوكالة فرانس برس بأن الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم في آبان قد صوت اليوم الإثنين لصالح أمين سر مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا ليصبح زعيما جديدا للحزب ويكون الخليفة المفترض لرئيس الوزراء الذي ظل لفترة طويلة شينزو آبي.

وفاز سوجا بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي الليبرالي، وهو المساعد المخلص لآبي البالغ من العمر 71 عامًا بسهولة في الاقتراع ، وهزم وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ومسؤول السياسة في الحزب الليبرالي الديمقراطي فوميو كيشيدا.

اقرأ ايضا

سوجا، الذي قال إنه سيتبع سياسات آبي الاقتصادية والخارجية الرئيسية، حصل على 377 (70٪) من أصل 534 صوتًا صحيحًا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة The Japan Times

ة حصل المشرعون من الحزب الديمقراطي الليبرالي على 393 صوتًا ، بينما حصل ممثلو الحزب على 141 صوتًا من جميع أنحاء البلاد.

وفاز منافسيه وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا بـ 68 صوتًا ، بينما حصل رئيس السياسة الحزبية فوميو كيشيدا - المعروف سابقًا باسم الخليفة المفضل لآبي - على 89 صوتًا رسميًا لتسجيل ترشيحاتهم في سباق القيادة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنظر إلى غالبية الأصوات التشريعية للحزب الديمقراطي الليبرالي ، من المتوقع أن يفوز سوجا بسهولة في تصويت برلماني يوم الأربعاء ويصبح رئيس الوزراء القادم للبلاد ، ليحل محل آبي ، الذي أعلن استقالته فجأة بسبب تكرار التهاب القولون التقرحي الذي أجبره على قطع أول انتخابات. فترة في المنصب، ورفض الموافقة علنا ​​على أي مرشح.

والذراع اليمنى القوية لآبي هو مستشار حكومي ومتحدث رسمي يُنظر إليه على أنه واعد بالاستقرار واستمرار سياسات رئيس الوزراء.

وقال إن الحكومة الجديدة يجب أن تضع على رأس أولوياتها مكافحة جائحة كوفيد 19 الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الياباني، خاصة مع أولمبياد طوكيو القادمة المقرر انطلاقها في يوليو 2021

ومن المتوقع أن تواجه سوجا تحديات معقدة في لحظة حرجة في اليابان التي ضربها الوباء والركود الاقتصادي وتتصارع مع قضايا الأمن القومي.

ومع المهام الصعبة التي تنتظره، تعهد بمواصلة سياسات آبي على الرغم من أن العديد من المكاسب التي حققتها السياسة الاقتصادية الأبينوميكس المميزة لرئيس الوزراء أصبحت الآن في خطر.