تعليق الجلسة.. ناصر الخليفي يمثل أمام القضاء السويسري في قضية فساد حقوق بث المونديال

مثل القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك، اليوم الاثنين، أمام القضاء السويسري؛ في قضية فساد حقوق بث مونديال كأس العالم 2026 و2030.

هذا، وقد تم تعليق جلسة الخليفي على أن تستأنف بعد الظهر؛ ومن المقرر أن تستمر جلسات محاكمة الخليفي بفضائح فساد في سويسرا، حتى 25 سبتمبر في محكمة الجزاء الفيدرالية في بيلينزونا، وذلك بعد أن تم تأجيلها سابقًا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتستأنف المحاكمة في ظل شكوك حول تواطؤ بين النيابة العامة السويسرية و"فيفا" قوضت مصداقيتها، وفقًا لقناة "العربية".

وتوجه النيابة السويسرية إلى الخليفي والمتهمون معه تهما قد تصدر بحقهم أحكاما بالسجن تصل لـ 5 سنوات.

ويحاكم الخليفي في هذه القضية المعقدة والتي تعتبر واحدة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015، بتهمة التحريض على سوء الإدارة غير النزيهة ويواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

وتتهم النيابة العامة السويسرية الخليفي بمنحه الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتركز الأضواء على فالك، اليد اليمنى لرئيس الاتحاد الدولي السابق السويسري جوزيف بلاتر، المعني بقضيتين منفصلتين حول حقوق النقل التلفزيوني. ويواجه فالك عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات بحال ثبتت إدانته.