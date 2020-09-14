السعودية تبحث مع الإمارات والبحرين مستجدات الأوضاع في اليمن

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية عادل بن أحمد الجبير، اليوم الاثنين اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

واستعرض الجانبان العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالشأن اليمني.

كما أجرى الجبير، اتصالاً هاتفيًا، بوزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، جرى فيه أيضًا استعراض العلاقات بين البلدين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.

وتشن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات على مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تستهدف ثكناتهم ومواقعهم في صنعاء، وذلك في الوقت الذي تستمر الاعتداءات الحوثية على الأراضي السعودية.

ودمر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن 4 مسيرات تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية.

وكانت مقاتلات التحالف شنت فجر السبت، عدة غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرق مدينة صنعاء.