ضربة إسرائيلية محتملة.. المرصد السوري: سماع دوي 6 انفجارات بريف دير الزور

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلًا عن مصادر له، بسماع دوي 6 انفجارات في مدينة البوكمال بريف دير الزور.
وذكرت المصادر أن الانفجارات ناجمة عن قيام طائرات يرجح أنها إسرائيلية قامت باستهداف مواقع الميليشيات الإيرانية المتمركزة في منطقة "الثلاثات" جنوب مدينة البوكمال قرب الحدود السورية – العراقية في ريف دير الزور الشرقي.
وأوضحت أن الانفجارات أسفرت عن مقتل 10 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، حيث شوهدت سيارات إسعاف تهرع من مدينة البوكمال نحو مواقع الضربات الجوية، كما تسبب القصف بتدمير مستودعات ذخيرة وآليات لتلك الميليشيات.
وكان المرصد السوري نشر في 3 سبتمبر، أن طيران يرجح أنه إسرائيلي، استهدف مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، في البوكمال بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.
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