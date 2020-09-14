استخدمت الموظفين لأغراض شخصية.. رسائل تفضح زوجة وزير الخارجية الأمريكية

ووفقًا لصحيفة "هيل" الأمريكية، استخدمت سوزان بومبيو بريدًا إلكترونيًا شخصيًا لمراسلة موظف في وزارة الخارجية يدعى توني بورتر ، لطلب المساعدة بشأن البطاقات، وكتبت إليه في 19 ديسمبر 2019: "أعلم أنك ستكون خارج المكتب طوال الأسبوع المقبل، كما سيكون جو جو بالخارج أيضًا؟ أتساءل عما إذا كنا سنرسل آخر بطاقاتنا، إذن من سيكون هناك لمساعدتي ؟".

وحسب موقع "ماكلاتشي" الذي توصل للرسائل، أن بورتر، وهو مستشار لـ بومبيو ، أرسل البريد الإلكتروني إلى مسؤول كبير آخر في وزارة الخارجية، والذي تطوع للمساعدة لكنه رد بتحذير: "أنا قلق بشأن مطالبة الآخرين بتنفيذ مهام شخصية".

ولفتت الصحيفة إلى أن الكشف عن تلك الرسائل يأتي في الوقت الذي فتحت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب منذ شهور تحقيقا في الظروف المحيطة بالفصل المفاجئ للمفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك.

وتعد هذه الرسائل توثيقًا بشأن استخدام بومبيو وزوجته موظفي وزارة الخارجية لإجراء أعمالهم الشخصية في وقت العمل.

ويقول الديمقراطيون إن فصل لينيك ربما كان عملًا انتقاميًا سياسيًا لأن هيئة الرقابة كانت تجري تحقيقين على الأقل في سلوك بومبيو، وما إذا كان هو وزوجته قد أساءا استخدام الموارد الفيدرالية لتحقيق منفعة شخصية.

وأكد بومبيو ورئيسه دونالد ترامب مرارًا عدم ارتكاب أي مخالفات، وأشار وزير الخارجية على وجه التحديد إلى أنه لم يكن على علم بأن المفتش العام كان يحقق في استخدامه هو وزوجته للأموال الفيدرالية.