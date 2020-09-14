بريطانيا توقع صفقة مع شركة فرنسية لشراء 190 مليون جرعة للقاح كورونا

أعلنت شركة صناعة اللقاحات الفرنسية "فالنيفا" إنها ستزود المملكة المتحدة بحوالي 190 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المنتظر، على مدى 5 سنوات.

وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، بموجب الاتفاقية وفي حال اكتمال تطوير اللقاح، ستقدم الشركة الفرنسية للحكومة البريطانية 60 مليون جرعة في النصف الثاني من عام 2021 بتكلفة 470 مليون يورو أي (556.90 مليون دولار).

ويمكن لحكومة المملكة المتحدة بعد ذلك التعاقد على أكثر من 40 مليون جرعة في عام 2022، و30 مليون إلى 90 مليون جرعة أخرى، بين 2023 و 2025.

وقالت فالنيفا التي ‏تستخدم نسخة غير نشطة من الفيروس لتطوير اللقاح، إن الإيرادات التي ستدخل للشركة من هذه التعاقدات قد تصل إلى ما يقرب من 900 مليون يورو، مضيفة أن المملكة المتحدة تستثمر مقدما لتكثيف وتطوير اللقاح، والذي من المتوقع أن يكون له نظام من جرعتين.

وتتوقع Valneva أن يدخل اللقاح الخاص بها التجارب السريرية بحلول نهاية هذا العام، ومن المحتمل أن يحصل على الموافقة التنظيمية في النصف الثاني من عام 2021.