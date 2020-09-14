أكاذيب لن تحقق أي نتيجة.. إيران ترد على اتهامها بالتخطيط لاغتيال سفيرة أمريكية

كشفت إيران، عن حقيقة الاتهامات الموجهة إليها بالتخطيط لاغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب إفريقيا انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني؛ مؤكدة نفيها لما ورد في تقرير مغرض نشرته احدى وسائل الاعلام الأمريكية.

ووفقا لوكالة الإعلام الإيرانية "إرنا"، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، بشكل قاطع الاتهامات الواردة في تقرير مغرض نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، داعيا المسؤولين الامريكيين إلى الكف عن تكرار الأساليب البالية لخلق جو معاد لإيران على الساحة الدولية.

وكانت صحيفة بولتيكو نقلت عن تقارير استخباراتية ومصادر مقربة من الإدارة الأمريكية قولها إن إيران ما تزال تبحث عن طرق للانتقام لدم قاسم سليماني.

وبهذا الصدد أشار بعض المسؤولين الأمريكيين إلى التهديدات التي تتعرض لها سفيرة أمريكا في جنوب أفريقيا، لانا ماركس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية إن: "إيران كعضو مسؤول في المجتمع الدولي أثبتت التزامها الدائم بالمبادئ والأعراف الدبلوماسية العالمية، وعلى العكس من ذلك فإن إدارة البيت الأبيض الحالية اتخذت خاصة في السنوات الأخيرة إجراءات كثيرة تتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية، ومن بين ذلك العشرات من عمليات الاغتيال والتدخلات العسكرية والاستخباراتية، والخروج من العديد من المعاهدات الدولية، والاغتيال الجبان للفريق قاسم سليماني القائد الشامخ في ميادين مكافحة الارهاب، وبذلك اظهرت امريكا مدى استهانتها بالمبادئ الاساسية للدبلوماسية وتحولت الى كيان منفلت على الساحة الدولية.".

واعتبر خطيب زادة أن إصرار الولايات المتحدة على توجيه الاتهامات والأكاذيب ضد إيران يأتي في إطار الدعاية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفي ظل استغلال واشنطن لمجلس الأمن الدولي بهدف تشديد الضغوط على الشعب الإيراني.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هذه الاجراءات واختلاق الاخبار الكاذبة لن يحقق أي نتيجة لأمريكا وسيضاف الى سجلها الماليء بالهزائم والفشل في مواجهتها مع الجمهورية الإسلامية .

وأشار خطيب زادة الى أن "إيران وكما أعلنت دائما ستتابع موضوع اغتيال الفريق سليماني في إطار القوانين الدولية وعلى جميع المستويات".