على خلفية إدانة إعدام المصارع أفكاري.. إيران تستدعي السفير الألماني

استدعت إيران، اليوم الاثنين، السفير الألماني، على خلفية إدانة برلين إعدام المصارع الشاب، نافيد أفكاري، حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.

هذا، وقد نفذت السلطات الإيرانية، السبت الماضي، حكم الإعدام بحق المصارع الشاب، بعد إدانته بتهمة القتل، على الرغم من النداءات الدولية الداعية إلى وقف إعدامه.

وحكم على أفكاري، 27 عاما، بالإعدام لقتله حارس أمن خلال موجة احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2018.

وقال أفكاري إن الاعترافات انتزعت منه تحت وطأة التعذيب، وكان اتحاد اللاعبين العالميين من بين الذين طالبوا بوقف الإعدام.

وبدورها، أعربت مفوض الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان، بربل كوفلر، عن بالغ صدمته إزاء إعدام المصارع الإيراني وقالت كوفلر، السبت: "من غير المقبول تجاهل مبادئ سيادة القانون لمجرد إسكات الأصوات غير السارة"، معربة عن تأثر وصدمة اتحاد الرياضيين الألمان الشديدة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

نددت فرنسا الأحد بتنفيذ إيران حكم الإعدام السبت بحق نويد أفكاري المصارع الذي أدين بقتل موظف حكومي على هامش تظاهرات ضد الحكومة صيف 2018، وهو حكم قوبل بتنديد واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وفي الخارج.

كما ندد أيضا وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو بهذا الإعدام ووصفه بـ "الوحشي".

وسلطت الأضواء على قضيته مطلع الشهر الحالي، مع تأكيد صدور حكم إعدام بحقه لإدانته بالقتل العمد.