تركيا تتحدى إسرائيل واليونان وقبرص وتواصل التنقيب في المتوسط ​

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الإثنين، إن اتفاق تركيا مع ليبيا بشأن استقبال مياه البحر الأبيض المتوسط ​​التي تعتبرها اليونان جزءًا من منطقتها الاقتصادية الخالصة هو انتقام من الإجراءات اليونانية والقبرصية والإسرائيلية في المنطقة، والتي تم اتخاذها دون مراعاة مصلحة أنقرة.

ووقعت اليونان وقبرص اتفاقيات مع إسرائيل بشأن مشروع خط أنابيب الغاز إيست ميد.



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وقال جاويش اوغلو على قناة إن تي في التلفزيونية "أنشطتنا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​هي استجابة للجبهة التي اصطفت ضدنا. لماذا يتجاهلون تركيا ويخلقون توترات لا يستفيد منها أحد بدلًا من تقاسم البحر والانتصار؟"

وأضاف الدبلوماسي التركي أن "اثنتين من سفن التنقيب التركية، يافوز وباربروس، كانتا تواصلان مهمتيهما، بينما كانت سفينة أوروك ريس تحت الصيانة.

ومضى جاويش أوغلو بالقول إن من غير المرجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا بسبب النزاع البحري.

وتريد فرنسا واليونان والقبارصة اليونانيون عقوبات.

قد تتخذ الكتلة الاتحاد الأوروبي قرارًا في 24-25 سبتمبر لفرض عقوبات، وهو ما لا أتوقعه، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا.

وحدثت أشياء مماثلة في الماضي، قال وزير الخارجية، كما نقلت صحيفة ديلي صباح التركية.

وعندما بدأت سفينة الأبحاث التركية Oruc Reis التنقيب في المياه التي تطالب بها اليونان في البحر الأبيض المتوسط ​​في منتصف أغسطس، حشدت اليونان قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى وتعهدت بحماية حقوقها السيادية بجميع الوسائل الضرورية.

في أواخر نوفمبر 2019، وقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية مع تركيا مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري وحدود بحرية جديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط. وبموجب الاتفاق، من المقرر أن تستولي أنقرة على جزء من مياه الأسد بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط​​، والذي تطالب به اليونان وقبرص أيضًا.