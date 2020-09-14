ضاحي خلفان يهاجم منظمة الصحة العالمية: لا تأتي بأخبار سارة

هاجم ضاحي خلفان منظمة الصحة العالمية بسبب أخبارها غير السارة عن وباء كورونا .

وغرد " ضاحي خلفان " من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : " منظمة الصحة العالمية: الشهران المقبلان سيكونان أقسى مع ارتفاع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا - ولا تأتي هذه المنظمة هذه الأيام بخبر سار... عجيبة " .

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، الاثنين، أن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.

وقال هانز كلوغي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إن أكتوبر ونوفمبر القادمين، سيكونان "أقسى شهرين في مواجهة الوباء".

وأضاف كلوغي: "سيصبح الأمر أقسى"، مشيرا إلى أنه "في أكتوبر ونوفمبر المقبلين سنشهد ارتفاعا في الوفيات".