هاجم ضاحي خلفان منظمة الصحة العالمية بسبب أخبارها غير السارة عن وباء كورونا .
وغرد " ضاحي خلفان " من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : " منظمة الصحة العالمية: الشهران المقبلان سيكونان أقسى مع ارتفاع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا - ولا تأتي هذه المنظمة هذه الأيام بخبر سار... عجيبة " .
أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، الاثنين، أن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.
وقال هانز كلوغي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إن أكتوبر ونوفمبر القادمين، سيكونان "أقسى شهرين في مواجهة الوباء".
وأضاف كلوغي: "سيصبح الأمر أقسى"، مشيرا إلى أنه "في أكتوبر ونوفمبر المقبلين سنشهد ارتفاعا في الوفيات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضاحي خلفان يهاجم منظمة الصحة العالمية: لا تأتي بأخبار سارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.