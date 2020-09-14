دوت الخليج -

العدوان يشن 10 غارات على الامانة ومحافظة صنعاء

شن طيران العدوان السعودي اليوم عشر غارات على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. العدوان يشن 10 غارات على الامانة ومحافظة صنعاءشن طيران العدوان السعودي اليوم عشر غارات على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارتين منشأة مشروع صندوق النظافة في منطقة عطان، وشن غارة على مطار صنعاء الدولي, وأفاد المصدر بأن الطيران المُعادي شن خمس غارات على منطقة ريمة حميد في مديرية سنحان، وغارتين على منطقة الصمع في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : العدوان يشن 10 غارات على الامانة ومحافظة صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.