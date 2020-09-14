أخبار اليمن : 4 شهداء و5 جرحى بغارات للعدوان وخروقات المرتزقة

4 شهداء و5 جرحى بغارات للعدوان وخروقات المرتزقةاستشهد أربعة مواطنين وأصيب خمسة آخرين بغارات طيران العدوان السعودي في محافظتي صنعاء ومأرب، وخروقات المرتزقة لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن امرأة أصيبت برصاص قوى العدوان في منطقة المُدَمَّن بمديرية التحيتا، فيما تضرر منزل مواطن وعدد من السيارات نتيجة قصف مدفعي للغزاة على شارع النصر بمنطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة.

وأكد المصدر استشهاد أربعة مواطنين وإصابة اثنين آخرين، بغارة لطيران العدوان على مديرية ماهلية في محافظة مأرب، كما استهدفت غارات الطيران محطة وقود ومحلات تجارية وشاحنة متوقفة على الطريق العام بسبب تدمير العدوان للجسور في طريق رحبة.

وفي مأرب أيضاً شن طيران العدوان 14 غارة على مديرية رحبة وأربع غارات على مديرية مدغل وغارة على مديرية صرواح.

وأشار المصدر إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح جراء غارات لطيران العدوان على مزرعة للدواجن بمنطقة الصمع في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء، التي استهدفها بأربع غارات.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة حزيز بمديرية سنحان، وثماني غارات على محيط مطار صنعاء الدولي ، وثلاث غارات على الصيانة بحي النهضة في مديرية الثورة، كما شن ثلاث غارات على حي العروق بمديرية بني الحارث.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن 12 غارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وغارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة.

