أبطال آسيا.. مهمة صعبة للهلال السعودي المثقل بـ"كورونا"

يلتقي الهلال السعودي المثقل بإصابات كورونا ، مساء الاثنين، باختور الأوزبكي في قطر، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويعاني "الزعيم" من أزمة جائحة كورونا، حيث يعاني 7 من لاعبي الفريق من الإصابة بكوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت بعثة الهلال السعودي، المتواجدة حاليا في قطر، أن الفحوص الطبية أظهرت إصابة نجمه نواف العابد بفيروس كورونا المستجد، ليصبح السابع بين عناصر "الزعيم" منذ وصولهم الدوحة.

وأوضح نادي الهلال عبر صفحته عن تويتر أن الفحوص التي أجرتها يوم الأحد أكدت إصابة العابد بالوباء، وأنه سيخضع للعزل الصحي، مع اتباع البروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي.

وأشارت بعثة الهلال السعودي إلى أنها ستُجري فحصًا دوريًا مجدولا من خلال الاتحاد الآسيوي، الأربعاء المقبل، فيما سيخضع المصابون لفحوص طبية يومية.

وللحد من تفشي الفيروس في البطولة، كان الاتحاد الآسيوي قد أعلن إجراء فحوصات كورونا لكامل أفراد بعثة الأندية المشاركة، خلال مدة زمنية تتراوح بين ثلاثة أو ستة أيام من كل أسبوع.

ومن المتوقع أن تكون مهمة الهلال صعبة في مواجهة بختاكور على خطف صدارة المجموعة الثانية، بسبب إصابة عدد مقدر من نجومه بفيروس كورونا.

ويتساوى الهلال مع باختاكور في النقاط برصيد 6 نقاط لكل منهما.

ونجح الفريقان في الاختبارين الأول والثاني في دور المجموعات بالفوز بالمباراتين، والآن يبحث كل منهما على الفوز الثالث وتجنب الخسارة.

وجاءت نتيجة آخر مواجهتين بينهما في البطولة عام 2016 بالتعادل بنتيجة 2-2 في لقاء الذهاب، والفوز الكبير للهلال في الإياب برباعية مقابل هدف.

وكان فريق الهلال السعودي توج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة.