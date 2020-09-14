برلين: مختبران فرنسى وسويدى أكدا تسمم المعارض الروسى نافالنى بغاز نوفيتشوك

وأكد مختبر عسكرى ألمانى فى وقت سابق وجود المادة فى عينات من دم ومعدة المعارض الروسى.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، يوم الإثنين، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تلقت أيضًا عينات وتتخذ خطوات لفحصها فى مختبراتها المرجعية.
ودخل نافالنى فى غيبوبة مفاجئة وهو على متن رحلة جوية فى روسيا يوم 20 أغسطس الماضى، وتم نقله إلى ألمانيا بعد يومين، حيث تلقى العلاج منذ ذلك الحين.
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