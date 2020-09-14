رسميا.. تعيين اللواء سالم الصباح رئيسا لجهاز أمن الدولة بالكويت

عينت السلطات في الكويت، اليوم الاثنين، اللواء سالم نواف الأحمد الصباح رئيسا لجهاز أمن الدولة.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، استقبل نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد، اليوم الاثنين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، والذي قدم له اللواء النواف، بمناسبة تعيينه في المنصب.

وكان الصالح أصدر قرارًا بتعيين اللواء سالم نواف الأحمد الصباح، رئيسًا لجهاز أمن الدولة.

وفي أواخر أغسطس، أعلن وزير الداخلية الكويتي عزل مدير عام جهاز أمن الدولة و7 ضباط آخرين على خلفية التسجيلات المسربة من الجهاز، والتي تعود لعام 2018، بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن "الوزير وجه بإجراء تحقيق عاجل بشأن التسجيلات المسربة من جهاز أمن الدولة الكويتي فور العلم بها، أمر بإحالة واقعة التسجيلات المسربة، وما تضمنته من وقائع ومعلومات وحيثيات مرتبطة بها إلى النيابة العامة".