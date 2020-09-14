الإجمالي يتخطى 95 ألف حالة.. الكويت تسجل 708 إصابات جديدة بـ كورونا

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 563 حالة.
وأوضحت الوزارة الكويتية أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 86 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفید-19) وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 9408 حالات.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 506 حالات من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في دولة الكويت إلى 85501 حالة.
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