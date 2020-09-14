الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يبدآن محادثات في سوتشي الروسية

وقال بيسكوف "المحادثات بدأت"، حيث تجري المفاوضات في مقر إقامة الزعيم الروسي في سوتشي

ومن المقرر أن يناقش بوتين ولوكاشينكو الشراكة الاستراتيجية والتكامل والتعاون في التجارة والاقتصاد.

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ومن المرجح أن يناقشوا التقدم المحرز في التكامل داخل دولة روسيا الاتحادية وبيلاروسيا ومشاريع الشراكة الكبيرة في مجال الطاقة والتجارة. ومن غير المتوقع التوقيع على أي وثائق في المحادثات وليس من المقرر عقد مؤتمر صحفي.

هذه هي أول زيارة خارجية يقوم بها لوكاشينكو منذ اندلاع احتجاجات المعارضة في بيلاروسيا في أعقاب الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس.

وفي حديثه عن أهداف زيارته الأسبوع الماضي ، قال لوكاشينكو إنه يأمل في "وضع النقاط على الحروف وتجاوزها" بشأن الجوانب "الحساسة" للعلاقة الثنائية.

وكانت السلطات البيلاروسية على اتصال بنظيراتها في روسيا منذ بداية الاحتجاجات، وتحدث الرئيسان عبر الهاتف عدة مرات.

وفي إحدى هذه المحادثات، طلب لوكاشينكو من بوتين تشكيل احتياطي من ضباط إنفاذ القانون لنشرهم في بيلاروسيا، إذا لزم الأمر، وهو ما قال بوتين إنه وافق على القيام به، وفقًا لالتزامات روسيا بموجب منظمة معاهدة الأمن الجماعي ودولة الاتحاد.

والمعاهدة، ولكن فقط في حالة تفاقم الوضع إلى اضطرابات لا يمكن السيطرة عليها.