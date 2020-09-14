غدا.. الناتو يستضيف اجتماعا يونانيا تركيا لبحث التوتر في شرق المتوسط

قالت مصادر دبلوماسية في أثينا، اليوم الاثنين، إن ممثلين من اليونان وتركيا إنه من المقرر أن يجتمعا في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل، غدا الثلاثاء لإجراء محادثات فنية تهدف إلى تهدئة التوتر في شرق البحر المتوسط.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، وصول الجانبين إلى طاولة الحوار لمناقشة التوتر بين البلدين ومساعدتهما لتفادي أزمة في شرق البحر المتوسط، وفقًا لصحيفة "كاثيمريني" اليونانية.
وجاء الاجتماع بعد يومين من عودة سفينة المسح الزلزالي التركية عروج ريس إلى ميناء أنطاليا للمرة الأولى منذ أسابيع.
ورحبت الحكومة اليونانية، بسحب تركيا السفينة التي كانت تجري أعمال تنقيب عن الغاز فيها.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس: "إنها إشارة إيجابية، وسنرى كيف سيتطور هذا من أجل إجراء تقييم مناسب".
يأتي ذلك في الوقت الذي تبدأ فيه اليونان اليوم الاثنين، بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية، تدريبات عسكرية باستخدام الدبابات لمدة خمسة أيام بالقرب من الحدود البرية مع تركيا.
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