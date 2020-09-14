حظر السلاح على ليبيا وقضية نافالني.. محور اتصال هاتفي بين ماكرون وبوتين

شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، على حظر السلاح على ليبيا.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، دعا ماكرون الرئيس الروسي إلى تطبيق مقررات مؤتمر برلين حول ليبيا

وحول أزمة المعارض نافالني، استنكر الرئيس الفرنسي محاولة اغتياله، وحث بوتين على تسليط الضوء على هذه القضية وطالبه بتقديم "توضيح" بشأنها.

وبدوره، أكد الرئيس الروسي لماكرون أن الاتهامات الموجهة لموسكو بشأن نافالني لا أساس لها من الصحة ووصفها بأنها "غير لائقة".

وكان نافالني قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم 20 أغسطس الماضي، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من مدينة أومسك الروسية إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري وإدخال نافالني إلى مركز العناية المركزة في مدينة أومسك، قبل نقله للعلاج إلى عيادة" شاريتيه" في برلين.

وقالت السلطات الألمانية أن المعارض تعرض لمحاولة تسميم بمادة كيميائية محظورة دوليا، بينما نفت موسكو وجود أي إدلة طبية على تسميم نافالني، معتبرة اتهامات الدول الغربية لها استفزازا وذريعة مختلقة لتصعيد الضغط وتشديد العقوبات ضد روسيا.

كما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن هناك احتمالا قويا لأن يكون "تسميم" المعارض الروسي أليكسي نافالني، قد جاء بأمر من كبار المسؤولين في موسكو.