قرار كويتي جديد بشأن قضاة ومستشارين مصريين

تستعد دولة الكويت لإستقبال 120 قاضيًا ومستشارًا وعضو نيابة من مصر، لاستكمال أعمالهم في المحاكم الكويتية، وذلك لاستئناف ومباشرة أعمالهم بعد توقفها على خلفية جائحة كورونا.

و كشفت صحيفة الجريدة الكويتية بحسب مصادر أدلت بتصريحات لها، أن هناك تنسيقًا بين وزارة العدل الكويتية والإدارة العامة للطيران المدني الكويتى، لتسهيل عودة 120 قاضيًا ومستشارًا وعضو نيابة من مصر، لاستكمال أعمالهم في المحاكم الكويتية.

وأفادت المصادر، لـ«الجريدة»، إن عودة هؤلاء المستشارين للكويت كانت وشيكة لولا قرار السلطات المعنية حظر رحلات الطيران من 32 دولة بينها مصر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنه لا يمكن بدء الموسم القضائي مطلع أكتوبر المقبل دون عودة باقي القضاة والمستشارين لضمان عمل جميع الدوائر القضائية.

كما ذكرت المصادر ذاتها أن محكمة التمييز تنوي زيادة عدد الدوائر القضائية في الموسم الجديد، ومنها دوائر المدني والتجاري والإداري، لمعالجة مشكلة تراكم الطعون أمام «التمييز» إذ يزيد عددها على 32 ألفًا، مرجحة أن تضع الجمعية العمومية لقضاة المحكمة خططًا لمواجهة هذه المشكلة بزيادة الدوائر أو عقد دوائر لأكثر من يوم أو إنشاء دوائر مسائية.