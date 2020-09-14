إطلاق نار داخل حرم الجامعة.. مقتل 2 وإصابة 6 في نيوجيرسي

أفادت محطة ABC الإذاعية الامريكية نقلًا عن الشرطة المحلية أن إطلاق نار بالقرب من حرم جامعة روتجرز في مدينة نيو برونزويك بولاية نيوجيرسي الأمريكية أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الحادث وقع يوم الأحد في حفل عيد ميلاد.

وعثرت الشرطة على ثمانية مصابين تم نقلهم بعد ذلك إلى المستشفى، وأعلنت وفاة ضحيتين، بما في ذلك الرجل الذي يحتفل بعيد ميلاده.