الصين توقع وثائق تعاون لبناء "الحزام والطريق" مع 138 دولة و30 منظمة دولية

أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين) اليوم /الاثنين/ توقيع 200 من وثائق التعاون بشأن البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" مع 138 دولة و30 منظمة دولية.
وذكرت اللجنة - في اجتماع خاص عقدته بمدينة تشيوانتشو في مقاطعة فوجيان جنوبي الصين اليوم - أن الصين حققت بالتوقيع على هذا العدد من وثائق التعاون تقدما كبيرا ونتائج ملحوظة، ما أسهم في تشكيل إطار التواصل والترابط بين بكين وهذه الدول والمنظمات بشكل أساسي.
وأضافت اللجنة أن عام 2020 يعد حاسما بالنسبة للصين، حيث يمثل ختام البناء الشامل لمجتمع رغيد الحياة و"الخطة الخمسية الثالثة عشرة" للتنمية الوطنية، وكذلك لوضع الأساس لبداية جيدة "للخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية".
وحثت اللجنة مختلف المناطق والإدارات والهيئات في أنحاء الصين على الدفع المنسق لأعمال الوقاية من وباء "كوفيد-19" والسيطرة عليه، واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سبيل تعزيز البناء عالي الجودة لـ "الحزام والطريق".
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