الحكم بالسجن المؤبد على قاتل عائلة الدوابشة

أصدرت محكمة اللد الإسرائيلية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد على المستوطن عميرام بن أوليئيل، الذي أدين بقتل عائلة الدوابشة حرقا في منزلهم، بقرية دوما جنوب مدينة نابلس.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية العبرية، فإن المحكمة الإسرائيلية أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد 3 مرات إضافة إلى 20 عامًا على عميرام بن أوليئيل الذي أحرق وقتل عائلة الدوابشة قبل 5 سنوات.

كما يشمل الحكم على دفع تعويض مالي يصل إلى 258 ألف شيكل للطفل الناجي أحمد دوابشة الذي أُصيب في الجريمة.

وقالت القاضية روث لورش خلال المحاكمة: "إن بن أولئيل سيقضي عقوبته على أفعال خطيرة ارتكبها نتج عنها فعل هو قتل أفراد عائلة واحدة وثلاثة أشخاص وإصابة طفلا، فقط لأنهم عرب".

وكان ثلاثة من أفراد عائلة الدوابشة استشهدوا، بعدما أضرم المستوطن بن أوليئيل، النار في منزلهم في 2015، فيما نجا الطفل أحمد لكنه أصيب بجروح.