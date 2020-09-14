مع تزايد إصابات كورونا.. قرار عاجل من الكويت بشأن المرحلة الخامسة من رفع الإغلاق

قررت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، تأجيل الانتقال إلى المرحلة الخامسة من رفع الإغلاق في البلاد حتى إشعار آخر.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، إنه تم تأجيل الانتقال إلى المرحلة الخامسة حتى إشعار آخر.

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ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، كان من المقرر أن تشهد المرحلة الخامسة عودة المسارح ودور السينما والسماح بإقامة كل المناسبات الاجتماعية.

اليوم، الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية. إلا أنه مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا أوقف ذلك، فسجلت الكويت

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 708 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 95472 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 563 حالة.

وأوضحت الوزارة الكويتية أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 86 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفید-19) وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 9408 حالات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 506 حالات من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في دولة الكويت إلى 85501 حالة.