الكويت: تأجيل المرحلة الأخيرة من العودة للحياة الطبيعية في مواجهة (كورونا) حتى إشعار آخر

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم تأجيل الانتقال إلى المرحلة الخامسة من المراحل الخمسة للعودة للحياة الطبيعية، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أشعار آخر.

جاء ذلك في تدوينة للمزرم، اليوم /الاثنين/، على الصفحة الرسمية لمركز التواصل الحكومي الكويتي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

تجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر صدور بعض القرارات الخاصة بالعودة إلى الحياة الطبيعية في الكويت، عقب انتهاء الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الكويتي، والتي تعقد حاليا بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.