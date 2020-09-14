أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم /الإثنين/، أن إعلان تركيا عن سحب سفينة التنقيب من المنطقة المتنازع عليها لن يغير شيئا من رسالته وموقفه تجاه أنقرة، حيث تبدو بروكسل متشككة بصدقية النوايا التركية.
وأكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد بيتر ستانو، في تصريح له ، "أخذنا علمًا بالتصريحات الأخيرة، ولكن ما يهم هو رؤية ما تقوم به تركيا على أرض الواقع بالفعل لخفض التصعيد ووقف الاستفزازات".
وقال ستانو إن الانسحاب الفعلي للسفن التركية لا يزال غير أكيد، مشددًا على تصميم الاتحاد معاينة الوضع ورؤية ما إذا كانت تركيا تسعى بالفعل لخفض التصعيد من أجل الشروع بالحوار.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، يريد الحوار مع تركيا بشأن كافة القضايا الخلافية، مشددًا على أن الأمر يتعلق برؤية كلا الطرفين لمستقبل العلاقات بين بروكسل وأنقرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي: سحب تركيا لسفينة التنقيب لا يغير من موقفنا تجاه أنقرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.