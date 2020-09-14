خروج رئيس وزراء إيطاليا الأسبق برلسكوني من المستشفى عقب تلقيه العلاج من كورونا

أعلن المكتب الصحفي التابع لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، اليوم /الاثنين/، أن الأخير خَرَجَ من المستشفى التي كان يتلقى فيها العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مدينة ميلانو شمالي البلاد.
وقال برلسكوني - عقب خروجه من المستشفى، حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم - "إن هذه التجربة كانت أخطر اختبار في حياتي".
وكان فريق وطبيب برلسكوني قد أكدوا إصابته بفيروس كورونا أوائل شهر سبتمبر الجاري.
وتولى برلسكوني، الذي يبلغ من العمر 83 عامًا، رئاسة الوزراء في إيطاليا عدة مرات خلال الفترة ما بين عاميّ 1994 و2011.
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