تخطت المغرب عدد إصابات فيروس كورونا في الصين التي ظهر فيها الوباء أولا وتفشى بها.
وأعلنت السلطات الصحية في المغرب، أمس الأحد، تسجيل 2251 إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 86686 حالة.
وبذلك يتجاوز المغرب الصين في عدد الإصابات، حيث سجلت الأخيرة 85194 حالة إجماليا، برغم أن عدد الحالات الجديدة التي سجلتها أمس بلغ 10 حالات، جميعها وافدة من الخارج، حسب اللجنة الصحية الوطنية الصينية.
وبهذا يحتل المغرب المركز 38 في الإصابات عالميا، فيما تتمركز الصين في المرتبة 40 عالميا.
وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات كورونا، يليها الهند ثم البرازيل وروسيا وبيرو وكولومبيا والمكسيك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دولة عربية تتجاوز الصين في إصابات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.