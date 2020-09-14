بـ قذائف المدفعية.. القوات التركية ومرتزقتها تستهدف منازل وممتلكات المدنيين في سوريا

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، ذكرت مصادر محلية أن القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية قاموا باستهداف عدد من المنازل السكنية وممتلكات المواطنين في قرية كوبرلك غرب تل أبيض بالقذائف المدفعية مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.
وتعرضت السيارة التي كان يقودها فريق الهلال الأحمر، المكون من 3 عناصر، لهجوم من قبل أشخاص ملثمين في مركبتين.
وفي أوائل الشهر الجاري، اعتدت القوات التركية وعدد من الإرهابيين على منازل المواطنين في قرى قزعلي وقرنفل وبئر عرب غرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية بعدد من المنازل والممتلكات العامة.
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