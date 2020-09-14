العراق.. مقتل وإصابة 4 أشخاص بهجوم على معمل للوقود في كركوك

أفادت وسائل الإعلام في العراق، بمقتل شخص وإصابة 3 أخرين جراء هجوم على معمل للوقود في محافظة كركوك.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن مقتل أحد عناصر حماية معمل لهدرجة وتحسين البنزين في كركوك وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم مسلح على المعمل.

وقالت الخلية في بيان لها: "تعرض حراس معمل هدرجة وتحسين بنزين كركوك الأهلي خلف قرية كوركة جال في محافظة كركوك طريق كركوك - اربيل، إلى إطلاق نار أدى الحادث إلى استشهاد أحد عناصر حماية المعمل وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضافت الخلية، أن "خلال نقل المصابين انفجرت عبوة ناسفة على الطريق العام أدت الى أضرار في العجلة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مقتل الممول الرئيسي لمعسكرات "داعش" في الرطبة، وإلقاء القبض على قيادي مهم بالتنظيم، خلال إنزال جوي لطيران التحالف الدولي والوحدة التكتيكية الاولى لجهاز مكافحة الارهاب.

وقالت الخلية في بيان إنه بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي مع الوحدة التكتيكية الأولى من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب إنزالا، في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار غرب العراق.