السعودية تسجل 607 إصابات جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 607 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا منذ تفشي الفيروس في المملكة إلى 326258 حالة، بعد تسجيل 607 إصابات جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1060 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 303930 حالة.

كما أعلنت عن تسجيل 37 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4305 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 18023 والحالات الحرجة 1293 حالة.

وسجلت المملكة، أمس الأحد ، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بواقع 601 إصابة جديدة وهو الأدنى منذ أكثر من 5 أشهر.