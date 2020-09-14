الجبير وعبد الله بن زايد يبحثان هاتفيا مستجدات المنطقة

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، الاثنين، اتصالا هاتفيا، بوزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق في الشأن اليمني"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس". كما أجرى الجبير، اتصالا هاتفيا بوزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، وفقا لواس. واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحثا المستجدات في المنطقة، خصوصا ما يتعلق بالشأن اليمني.

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