أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، يوم الاثنين، بتسارع معدل التضخم السنوي في البلاد بنسبة 23.05 بالمئة في أغسطس إلى 166.83 بالمئة من 143.78بالمئة في يوليو، مدفوعا بأسعار الغذاء والمواصلات.

زاد التضخم بالبلاد في السنوات الأخيرة بفعل أسعار الغذاء والمشروبات والوقود وسوق سوداء للدولار الأميركي. وتكافح الحكومة الانتقالية لإنجاز إصلاحات اقتصادية ووقف سعر الجنية في السوق السوداء. وأعلن السودان، يوم الخميس، حالة طوارئ اقتصادية بعد هبوط حاد للعملة في الأسابيع الأخيرة، وشكل محاكم خاصة للنظر فيما وصفه مسؤولون بعملية ممنهجة لتخريب الاقتصاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان.. التضخم يقفز إلى 166 % على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.