عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب إيران

وذكرت المؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن الهزة وقعت بعد ظهر اليوم عند الحدود الإدارية لمحافظتى فارس وهرمزكان قرب بلدة بستك، مشيرة إلى أنه تم تحديد مركز الهزة عند خط طول 54.43 درجة شرقا، وخط عرض 27.4 درجة شمالا على عمق 18 كيلومتر.
وأوضحت أن مركز الهزة يبعد 184 كيلومتر، غرب بندر عباس مركز محافظة هرمزكان، و308 كيلومتر جنوب شيراز مركز محافظة فارس، بينما لم يتم الإبلاغ عن أى إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.
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