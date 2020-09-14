أجسام طائرة غريبة تهاجم اليابان .. وزير الدفاع يصدر أوامر لقواته المسلحة أثناء المواجهة

أصدر وزير الدفاع بدولة اليابان تارو كونو تعليمات إلى القوات المسلحة في بلاده، قوات الدفاع الذاتي اليابانية، حول كيفية التصرف أثناء مواجهة مع جسم غامض يمكن أن يشكل تهديدًا على الأمن القومي.

وأخبر كونو أعضاء قوات الدفاع الذاتى المسئولين عن حماية المجال الجوى اليابانى أن يسجلوا على الكاميرا أى ظاهرة غير مفسرة وأن يقوموا بتحليلها قدر الإمكان.

وتدعو التعليمات أيضًا إلى تحليل المعلومات حول الأجسام الطائرة المجهولة الواردة من الجمهور.

اقرأ ايضا



ووفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، لا توجد حتى الآن حالات معروفة لضباط واجهوا أجسامًا غريبة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار البنتاجون منذ أبريل الماضي بنشر مقاطع فيديو رفعت عنها السرية تظهر طيارين أمريكيين يطاردون أجسام طائرة مجهولة.

وفي ذلك الوقت، قال وزير الدفاع الياباني تارو كونو إنه "لا يؤمن بالأطباق الطائرة".

وفي أغسطس، عقد وزير الدفاع الياباني اجتماعا مع نظيره الأمريكي مارك إسبر وناقش الاثنان، حسبما ورد، للتحقيق في ظواهر جوية مجهولة الهوية كمجال جديد للتعاون بين بلديهما.