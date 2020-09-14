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بينها 1 عربية| الكويت تمنع مواطني 3 دول من الدخول لأراضيها

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أفادت صحيفة القبس الكويتية ، بأن مجلس الوزراء الكويتى قرر إضافة 3 دول جديدة إلى قائمة الدول الممنوع دخول مواطنيها للبلاد، وهي فرنسا والأرجنتين واليمن,

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وحسب صحيفة القبس، جاء فى القرار أيضًا إزالة سنغافورة من القائمة لتصبح بذلك 34 دولة ممنوعة من دخول البلاد، بعد أن كانت 32 دولة. 

وأكدت مصادر حكومية، أنه نظرًا لموشرات ارتفاع نسبة إصابات في تلك الدول تم إضافتها للقائمة، وسيتم دراسة ومراجعة القائمة بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة.

وعن الانتقال للمرحلة الخامسة، أكدت المصادر أن السلطات الصحية أجلت الانتقال لها لحين دراسة الموشرات الصحية لكورونا، وسيتم الانتقال لها بعد تقييمها من قبل اللجنة الوزارية العليا ولايوجد وقت محدد لذلك.

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