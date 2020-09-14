مسلحون يستولون على جزيرتين فى موزمبيق

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، نقلت وسائل إعلام عن سكان محليين، أن المسلحين استولوا على جزيرتى ميتوندو وفاميزى الواقعتين قبالة سواحل منطقة كابو ديلغادو بعد أن وصلوا فى زوارق لصيد السمك وأخرجوا السكان من منازلهم قبل أن يقوموا بإحراقها ويأمروا السكان بالمغادرة.
ويأتى احتلال هذه الجزر بعد شهر من استيلاء مسلحين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابى على مدينة موسيمبوا دا برايا الساحلية الإستراتيجية.
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