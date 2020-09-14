الليرة التركية تواصل الهبوط بعد تقرير موديز

تراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية، اليوم الإثنين، فى انخفاض كبير مقابل الدولار واليورو، وذلك بعدما خفضت وكالة موديز تصنيف تركيا إلى ‭B2‬ من ‭B1‬ فى آخر الأسبوع الماضى، وسط تحذيرات من أزمة اقتصادية أعمق.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أكدت وكالة التصنيفات الائتمانية "موديز" على أن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستسفر على الأرجح عن أزمة فى ميزان المدفوعات، محذرة من أن هوامش الأمان المالى تتآكل فى الاقتصاد التركى.

وكانت الليرة هبطت مجددًا لتسجل 7.4980 أمام الدولار، ووصلت خسائرها منذ بداية العام إلى نحو 21%، كما سجلت مستوىً منخفضًا غير مسبوق مقابل اليورو عند 8.9031، لتصل نسبة التراجع إلى 25% منذ منتصف 2019.

ويقول إحسان خومان، مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى بنك "إم.يو.إف.جى"، إن "إمكانية الصدمة التمويلية، مكمن الخطر الرئيسى الذى يواجهه الاقتصاد التركى".

فيما شن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، هجومًا كلاميًا جديدًا على هذه مؤسسات التصنيف الائتمانى فى مطلع الأسبوع، بعد إعلان قرار موديز، إلا أنه وجه تصريحاته لوكالة "ستاندرد أند بورز"، وليس "موديز" المعنية بصدور التقرير الأخير.