فيديوهات ومقاطع صوتية مفبركة .. إعلامية كويتية تكشف تفاصيل مطبخ ضرب العلاقات المصرية - الكويتية

عائشة الرشيد لـ دوت الخليج: -

من يمولكم .. إخوان الشر يسعون لضرب العلاقات الكويتية الخليجية لعزل الكويت عن محيطها العربي

العلاقات المصرية الكويتية راسخة لن يزعزعها قلة مأجورة مدفوعة من قطر وتركيا وإيران

الرهان على وعي شعبي البلدين .. ولابد من تشريعات صارمة لمحاسبة كل من يكتب حرفا ضد علاقات البلدين

التطاول على الجالية المصرية مدبر ومتعمد .. و160 جالية على أرض الكويت

الدفاع عن مصر ورئيسها وجيشها شرف ووسام

حذرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، من خطاب الكراهية الممنهج الذى يخرج بشكل متكرر بهدف ضرب العلاقات المصرية - الكويتية وتبثه مجموعة من الجماعات المأجورة لرباعي الشر (قطر – تركيا - إيران- جماعة الإخوان الإرهابية).

وأوضحت " الرشيد"، فى تصريحات خاصة عبر الهاتف لـ دوت الخليج، أنه بشكل شبه يومي يتم بث مقاطع صوتية على هواتف الكويتيين تحمل فى مضمونها التطاول على المصريين وعلى الجالية المصرية بالأخص رغم وجود أكثر من 160 جالية على أرض الكويت، ومقاطع فيديو مفبركة تسيء لعلاقات البلدين من قبل أشخاص مجهولين. وبالبحث والتقصي تم التعرف على هويتهم وتكشف عن انتمائهم لقطر ولتنظيم الحمدين وللأذرع الإعلامية المشبوهة للدوحة ولجماعة الإخوان المسلمين بهدف عزل الكويت عن محيطها الخليجي وضرب علاقاتها العربية، لافتة إلى أن السلطات الكويتية لم تتوان فى ملاحقتهم ورصدهم ومن ثم محاسبتهم وفق القانون.

ولفتت الرشيد، إلى أن خطاب الكراهية والكذب والبهتان خرج من بعض النواب المنتمين لجماعة الإخوان الارهابية ونواب حزب الله فهم يريدون عزل الكويت لثقلها السياسي فى المنطقة ولاستقرارها، وبالنظر إلى المنطقة من الخليج إلى المحيط لم يبق قويا صامدًا إلا مصر ودول الخليج وباقى المنطقة بؤرة صراعات .

وأشارت إلى أنها تتعرض لجملة مضادة من السباب والشتائم من بعض المأجورين من إخوان الشر داخل الكويت لدفاعها المستمر عن مصر، قائلة سأدافع عن مصر وعن شعبها ورئيسها وجيشها فالدفاع عنهم شرف ووسام على صدري.

ولفتت «الإعلامية الكويتية»، إلى أن المواطن له دور هام فى الحفاظ على الأمن القومى من خلال الوعى وعدم الانسياق والانجراف وراء الشائعات ومقاطع الفيديو والصوت المفبركة التى يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وأكدت الرشيد، أن العلاقات المصرية – الكويتية راسخة متجذرة ولن تدار العلاقات من خلال السوشيال ميديا والمحاولات البائسة لن تنال من قوتها بل تزيدها قوة بفضل وعى الشعبين.