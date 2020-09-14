أول تعليق فرنسي على العلاقات بين البحرين وإسرائيل.. وطلب حاسم لتل أبيب

علقت وزارة الخارجية الفرنسية على اتفاقات السلام العربية مع إسرائيل، ومسألة ضم أراضٍ جديدة من قبل الاحتلال من أملاك الفلسطينيين.
وفق ما أوردت وسائل إعلام، أكدت الخارجية الفرنسية ضرورة استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة، التي توقفت كثيرًا، مؤيدة بذلك استمرارها على إنه هو الحل الأفضل، خلال الفترة الحالية.
وأكدت فرنسا وقوفها إلى جانب فلسطين، بضرورة أن يصبح تعليق ضم الأراضي الفلسطينية إجراء نهائيا من قبل سلطات الإحتلال، بألا تقدم أبدًا على أي على ضم آخر.
كما رحبت فرنسا بالإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل، وكذلك مع الإمارات في وقتٍ سابق.
ولفتت الخارجية الفرنسية إلى إن المستجدات على الأرض يجب أن تساهم في السلام والاستقرار الإقليميين.
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